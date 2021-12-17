تربية كردستان تعطل دوام المدارس في المناطق التي اجتاحتها السيول

2021/12/17 | 19:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل- واع- إيفان ناصر

أعلنت وزارة التربية في كردستان، اليوم الجمعة، تعطيل دوام المدارس في المناطق التي اجتاحتها السيول وإلى إشعار آخر.

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