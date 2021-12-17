رئيس الجمهورية يهنئ الإيزيديين بعيد الصوم ويعدهم بعودة آمنة للنازحين

2021/12/17 | 19:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتفل الإيزيديون في العراق بعيد الصوم وسط دعوات بأن يحل الأمن والسلام ربوع البلاد.

وهنأ رئيس الجمهورية برهم صالح الإيزيديين، بمناسبة حلول عيد الصوم, مؤكدا أن العمل متواصل من أجل عودة آمنة للنازحين، وتعزيز الجهد الوطني والدولي لكشف مصير المختطفين على يد داعش والسعي الحثيث لتحريرهم.

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