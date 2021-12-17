2021/12/17 | 19:03 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب موجة السيول.. تربية كردستان تتخذ قرارا بشأن دوام المدارس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/17 | 19:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقب موجة السيول.. تربية كردستان تتخذ قرارا بشأن دوام المدارس) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقب موجة السيول.. تربية كردستان تتخذ قرارا بشأن دوام المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).