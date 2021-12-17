قبل ساعات فقط من النهائي.. تأجيل مسابقة ملكة جمال العالم 2021

2021/12/17 | 19:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تأجيل مسابقة ملكة جمال العالم لهذا العام، والتي كان من المقرر إجراؤها يوم الخميس في بورتوريكو، بعد أن ثبت إصابة العديد من الأشخاص المرتبطين بالحدث، بما في ذلك 23 من أصل 97 متسابقة، بفيروس كورونا المستجد.

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