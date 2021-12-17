وزير المائية يطمئن بانحسار الجفاف

2021/12/17 | 19:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الكمية من الامطار وارتفاع المناسيب كُنا ننتظرها منذ فترة.

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