منظمة: 80 بالمئة من أطفال لبنان عرضة لخطر

2021/12/17 | 19:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الجمعة، أن مليون طفل على الأقل معرضون حالياً لخطر العنف المباشر مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان وتداعياتها على حياة السكان اليومية.

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