احباط تعرض أرهابي على نقطة عسكرية في ديالى

2021/12/17 | 19:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / احبطت قوة عسكرية تعرضا استهدف نقطة امنية قرب ناحية العظيم في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قوة من الجيش احبطت تعرضا ارهابيا على نقطة امنية مرابطة في محيط قرية شظيف بضواحي ناحية العظيم شمال بعقوبة .واضاف ان عصابات داعش حاولت استغلال التقلبات المناخية لشن الهجوم .مبينا ان الوضع تحت السيطرة حاليا ./انتهى

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