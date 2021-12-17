وزارة الخارجية التركية تنتقد موقف الاتحاد الأوروبي من مسألة انضمامها للاتحاد

2021/12/17 | 19:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ انتقدت وزارة الخارجية التركية موقف الاتحاد الأوروبي المتعلق بمفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد.وعبرت الخارجية التركية في بيان اصدرته اليوم الجمعة عن رفضها القرارات الصادرة عن مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي بشأن التوسعة المتعلقة بتركيا مؤكدة أن تلك القرارات لن تسهم في تعزيز العلاقات بين الاتحاد وتركيا.واكدت الخارجية التركية في بيانها على ان تلك القرارات لن تخدم المصالح العامة لأوروبا، ولم تقترب من هدف وضع أجندة إيجابية وبناءة وانها أظهرت أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مسألة التوسعة في إطار تضامن العضوية، وليس من منظور استراتيجي.واشارت إلى أن القرارات المتعلقة بتركيا تجاهلت إجراء أنقرة مفاوضات نيل عضوية الاتحاد الأوروبي، وأنكرت أهمية تركيا في الاتحاد والسلام الإقليمي والاستقرار وان هذه القرارات مثال جديد على استخدام بعض الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي من أجل مصالح ضيقة.وعبرت الخارجية التركية في بيانها عن استغرابها من تحرك الاتحاد الأوروبي كتكتل مصالح قائم على المساومة، وليس تكتل قائم على المبادئ والقيم أثناء اتخاذ هذه القرارات ./انتهى

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