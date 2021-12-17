2021/12/17 | 19:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النقل / متمثلة بالشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الجمعة، عن إطلاق مهام سفينة التنوير البحري الفاو الجديدة للعمل قريبا لإدامة وصيانة عوامات قناة خور عبد الله وخور الزبير .[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريبا..



موانئ العراق تتهيأ لاطلاق سفينة التنوير البحري الفاو للعمل المركز الخبري الوطني.

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