الحشد الشعبي يطيح بداعشيين اثنين في نينوى

2021/12/17 | 19:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أطاحت المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة لهيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، بعنصرين تابعين لعصابات داعش الإرهابي في نينوى.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المديرية بالتعاون مع القوات الامنية الماسكة في نينوى وبعد استحصال الموافقات القانونية من قبل القاضي المختص بقضايا هيئة الحشد الشعبي تمكنت من اعتقال عنصرين إرهابيين منتميين لداعش ضمن ما يسمى "ولاية العراق" قاطع الموصل".

وأضاف، أن "الإرهابيين هما امرأة مسؤولة عن توزيع الكفالات الخاصة بالتنظيم في الموصل وعنصر مقاتل داخل التنظيم".

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