المستشار المالي للكاظمي: تشريع الموازنة يتوقف على تشكيل الحكومة والبرلمان الجديدين

2021/12/17 | 19:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن تشريع موازنة 2022 يتوقف على تشكيل الحكومة والبرلمان الجديدين.

وقال صالح إن السنة المالية العراقية تنتهي بنهاية يوم 31 من كانون الأول الحالي، ويبدأ العمل مباشرة بقانون الإدارة المالية النافذ من اليوم الأول من شهر كانون الثاني المقبل إلى حين صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022، وعندها تعدل التخصيصات على وفق المستحقات الجديدة التي تضمنتها الموازنة المشرعة.

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