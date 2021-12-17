واشنطن بوست: جيش من المحتالين ينهب مستشفى السرطان في العراق

2021/12/17 | 19:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها أن جيشا من المحتالين يقوم بنهب مستشفى سرطان الأطفال في العراق .

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين قولهم، أن الفساد مستشر والأموال المخصصة لشراء الأدوية إلى بناء المستشفيات يتم إهدارها من قبل مسؤولين ورجال أعمال وأفراد من جماعات سياسية أخرى, وأضافت أن التجارة بالأدوية لا تتم بالخفاء بل بموافقة الأحزاب السياسية والميليشيات التي تعمل في المنطقة على وفق تقرير الصحيفة.

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