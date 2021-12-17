2021/12/17 | 19:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خطابًا أثناء تكريم جنود خدموا في العراق وفي أفغانستان، وكان الرئيس الأمريكي يقدم شكره للجنود، عندما نسي وظيفة وزير دفاعه، لويد أوستن، أثناء الحديث عنه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. بايدن ينسى وظيفة وزير الدفاع الأمريكي خلال تكريم عسكري) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. بايدن ينسى وظيفة وزير الدفاع الأمريكي خلال تكريم عسكري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).