تعليق شديد اللهجة من الصدر بشأن

2021/12/17 | 19:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،

اليوم الجمعة، بيانا شديد اللهجة بشأن

ما وصفه بالفساد المستشري في بلدية

النجف.

وذكر الصدر بحسب وثيقة وردت لوكالة نون

الخبرية، "مما لا ينبغي ان نغض النظر

عنه، هو ال

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