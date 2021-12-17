الكشف عن عدد العراقيين العالقين الذين تم إجلائهم من بيلاروسيا (صور)

2021/12/17 | 19:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة النقل العراقية، اليوم

الجمعة، عن إجمالي أعداد المواطنين

العراقيين الذين تم إجلائهم بنجاح على

متن طائرات الخطوط الجوية العراقية من

الأراضي البيلاروسية الى أرض الوطن

والبالغ عددهم (3,814) موا

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