بينهما مسؤولة 'الكفالات'.. الإطاحة بداعشيين اثنين في نينوى

2021/12/17 | 19:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن الإطاحة بعنصرين تابعين لتنظيم داعش الارهابي في محافظة نينوى.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة لها، تمكنت بالتعاون مع القوات الامنية الماسكة في نينوى وبعد استحصال الموافقات القانونية من قبل القاضي المختص بقضايا هيئة الحشد الشعبي، من اعتقال عنصرين ارهابيين منتميين لتنظيم داعش ضمن في ما يسمى ولاية العراق قاطع الموصل".

وبينت، أن "الإرهابيين هما امرأة مسؤولة عن توزيع الكفالات الخاصة بالتنظيم في الموصل وعنصر مقاتل داخل التنظيم".

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