اتصال هاتفي.. الكاظمي يواسي بارزاني بسقوط ضحايا جرّاء سيول أربيل

2021/12/17 | 19:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت رئاسة حكومة إقليم كردستان، الجمعة، إن رئيس الحكومة مسرور بارزاني، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي.

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ونقلت الرئاسة عبر بيان تلقاه "ناس"، (17 كانون الأول 2021)، عن الكاظمي تعبيره عن "تعازيه ومواساته بوفاة عدد من المواطنين إثر الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، داعياً للمصابين بالشفاء العاجل".

وتحدث رئيس حكومة إقليم كردستان عن "الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإقليم في مواجهة الفيضانات والسيول، ولا سيما في أربيل".

وأكد رئيس الوزراء الاتحادي أن "الحكومة الاتحادية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمساعدة المؤسسات في الإقليم على مواجهة موجة الفيضانات الأخيرة".

كما تباحث الجانبان بحسب البيان "حول التطورات المختلفة وسبل تدعيم التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان على مختلف المستويات بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن مصالح الشعب العراقي بكل مكوناته".

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