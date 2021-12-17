الكاظمي يتحدث عن موجة السيول

2021/12/17 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

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*رئيس حكومة إقليم كوردستان يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الاتحادي*

تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 17 كانون الأول (ديسمبر) 2021، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي.وخلال الاتصال الهاتفي، عبّر رئيس الوزراء الاتحادي عن تعازيه ومواساته بوفاة عدد من المواطنين إثر الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، داعياً للمصابين بالشفاء العاجل.وتحدث رئيس حكومة إقليم كوردستان عن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإقليم في مواجهة الفيضانات والسيول، ولا سيما في أربيل.وأكد رئيس الوزراء الاتحادي أن الحكومة الاتحادية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمساعدة المؤسسات في الإقليم على مواجهة موجة الفيضانات الأخيرة.هذا وتباحث الجانبان حول التطورات المختلفة وسبل تدعيم التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان على مختلف المستويات بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن مصالح الشعب العراقي بكل مكوناته.

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