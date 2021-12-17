الدفاع المدني يعاق على قدرة استيعاب السدود لموجة السيول القادمة من اربيل (فيديو)

2021/12/17 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تنشر (بغداد اليوم) مقطع فديو يوضح اصدار فرق الدفاع المدني تطمينات للمواطنين بشأن الفيضلنلت التي اجتاحت أربيل.

ويبين الفيديو ان فرق الدفاع المدني تطمئن المواطنين بقدرة استيعاب السدود لموجة السيول القادمة من اربيل .

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