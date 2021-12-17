الكاظمي :الحكومة الاتحادية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمساعدة المؤسسات في اقليم كردستان على مواجهة موجة الفيضانات الأخيرة

2021/12/17 | 19:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الحكومة الاتحادية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمساعدة المؤسسات في الإقليم على مواجهة موجة الفيضانات الأخيرة./انتهى8

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