المركز الوطني للاستشارات الهندسية لـ/ نينا / : مشروع المدارس الوطني صمم باياد عراقية لدعم القطاع التربوي

2021/12/17 | 19:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد مدير عام المركز الوطني للاستشارات الهندسية حسن مدب مجحم : ان مشروع المدارس الوطني صمم باياد عراقية لدعم القطاع التربوي.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / يعتبر مشروع المدارس الوطني من أبرز المشاريع التي صممت بسواعد عراقية تابعة كوادرها الهندسية إلى المركز الوطني للاستشارات الهندسية أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان حيث صممت وانجزت جميع مخططات المشروع بجميع الاختصاصات.واضاف مجحم : ان هذا الإنجاز العلمي جاء بعد الجهود الحثيثة والمقابلات المتواصلة التي أجريت مع الشركات الصينية بمقر المركز من أجل تقارب وجهات النظر بما ينسجم مع التقدم والتطور العمراني الحاصل داخل الدول المتقدمة.واوضح : ان تسخير كافة الرؤى الهندسية جاء لدعم القطاع التربوي العراقي الذي يحتاج لهكذا تصاميم حديثة والتي تهدف إلى تعزيز روح التعليم والازدهار ولتخرج اجيال يافعه وقوية بعطاءها العلمي.ودعا مجحم : أصحاب القرار في الحكومة العراقية إلى تقديم المزيد من الاتفاقيات مع الشركات العالمية وذلك لرفد الواقع العمراني والخدمي في العراق خصوصا وان البلد يواجه صعوبات كبيرة في مجال نقص الابنية المدرسية لخدمة الطلبة والقطاع التربوي الذي بدوره سوف يؤثر سلبيا على الوضع التعليمي.وتابع : ان النهوض بهذا القطاع باسرع وقت يضمن توفير بيئة تعليمية حديثة تتناغم مع الاهدف التي من اجلها تم التعاقد على هذا المشروع وايضا تقديم رسالة تربوية تحت اجواء مثالية حقيقية تضمن التفوق والنجاح لطلبتنا الاعزاء.وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رعا توقيع خمسة عشر عقداً مع الجانب الصيني التي تهدف إلى إنشاء ألف مدرسة بعموم العراق ضمن اتفاقية إطار التعاون بين الحكومة العراقية والحكومة الصينية./انتهى3

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