مقتدى الصدر: يجب إنهاء الفساد في بلدية النجف

2021/12/17 | 20:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بيانا شديد اللهجة حول الفساد والتقصير في بلدية النجف, مؤكدا أن التستر على الفاسدين أسهم بهدم المدينة وجعلها وأهلها في بحبوحة الفقر ونقص الخدمات.

ودعا الصدر في بيان الجهات المختصة إلى القيام بعملها واتخاذ أشد الإجراءات لإنهاء الفساد في بلدية النجف, مضيفا انه لن يسكت عن ذلك وسيتعرف بنفسه على المقصرين وسيعلن عن أسمائهم فردا فردا, في حال لم تقم الجهات المختصة باللازم.

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