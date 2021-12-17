الصحة العالمية توافق على ’الاستخدام الطارئ’ للقاح جديد مضاد لكورونا

2021/12/17 | 20:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة وافقت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، على استخدام لقاح “كوفوفاكس” الهندي المضاد لفيروس كورونا.وقالت المنظمة في بيان، إن “هذا اللقاح ينتجه مركز اللقاحات الهندي بترخيص من نوفوفاكس ويشكل جزءا من آلية كوفاكس (النظام الدولي لتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد)، ما يتيح تعزيز الجهود القائمة لتلقيح عدد أكبر من الناس في الدول المنخفضة الدخل”.

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