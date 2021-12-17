الصدر يحذر من استمرار “الطغيان” والفساد المستشري في بلدية النجف

2021/12/17 | 20:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، من استمرار “الطغيان” والفساد المستشري في بلدية محافظة النجف.وقال الصدر في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، مما لا ينبغي أن نغض النظر عنه هو الفساد الحاصل والمستشري في بلدية النجف الأشرف والتقصير والقصور والتستر على الفساد قد هدمت المدينة وجعلتها وأهلها في بحبوحة …

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