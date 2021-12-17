2021/12/17 | 20:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت القوات الأمنية، الجمعة، القبض على مسؤولة “الكفالات” في تنظيم داعش بمحافظة نينوى.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي أطاحت بعنصرين تابعين لتنظيم داعش الارهابي في نينوى”.وأضافت، أن “المديرية بالتعاون مع القوات الامنية الماسكة في نينوى وبعد …

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