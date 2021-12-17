2021/12/17 | 20:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، ان الحكومة الاتحادية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمساعدة المؤسسات في إقليم كوردستان على مواجهة موجة الفيضانات الأخيرة.

جاء ذلك خلال اتصاله برئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم، (17 كانون الاول 2021).

وعبر الكاظمي خلال الاتصال الهاتفي عن تعازيه ومواساته بوفاة عدد من المواطنين إثر الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، داعيا للمصابين بالشفاء العاجل، وفقا لبيان رئاسة حكومة الاقليم.

وأضاف البيان، ان "رئيس حكومة إقليم كوردستان تحدث عن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإقليم في مواجهة الفيضانات والسيول، ولا سيما في أربيل".

وأكد الكاظمي، أن "الحكومة الاتحادية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمساعدة المؤسسات في الإقليم على مواجهة موجة الفيضانات الأخيرة".

وتابع البيان، ان "الجانبين تباحثا حول التطورات المختلفة وسبل تدعيم التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان على مختلف المستويات بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن مصالح الشعب العراقي بكل مكوناته"، بحسب نص البيان.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول اجراء من الكاظمي بشأن فيضانات إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول اجراء من الكاظمي بشأن فيضانات إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).