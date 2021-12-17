للمرة الأولى من خارج أوروبا.. إماراتي يفوز برئاسة الاتحاد الدولي للسيارات

2021/12/17 | 20:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: انتخب محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية، رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، ليكون أول إماراتي وشخص غير أوروبي يتولى رئاسة الاتحاد المسؤول على تنظيم أقوى سباقات السيارات في العالم ومن ضمنها …

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