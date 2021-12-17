2021/12/17 | 20:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الجهات الحكومية في إقليم كردستان في مواجهة الفيضانات والسيول الأخيرة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأجرى الكاظمي بحسب بيان لمكتبه تلقى "ناس"، نسخة منه (17 كانون الأول 2021)، اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني.

واطمأن الكاظمي خلال الاتصال بحسب البيان على "الإجراءات الحكومية المتخذة في مواجهة موجة الأمطار والفيضانات الأخيرة في الإقليم".

وأكد الكاظمي أن "الحكومة المركزية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمساعدة المؤسسات في الإقليم على مواجهة موجة الفيضانات الأخيرة، معزياً عائلات ضحايا الفيضانات، وداعياً للمصابين بالشفاء العاجل".

وجرى خلال الاتصال "التباحث بالتطورات المختلفة، وسبل تدعيم التعاون بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان على كل المستويات، وبما يضمن مصالح الشعب العراقي بكل مكوناته ويحقق الأمن والاستقرار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: ستتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة مؤسسات الإقليم على مواجهة الفيضانات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: ستتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة مؤسسات الإقليم على مواجهة الفيضانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).