مصطفى الكاظمي يجري اتصالاً هاتفياً برئيس حكومة إقليم كردستان

2021/12/17 | 20:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة إقليم كردستان السيد مسرور بارزاني.

واطمأن السيد الكاظمي خلال الاتصال على الإجراءات الحكومية المتخذة في مواجهة موجة الأمطار والفيضانات الأخيرة في الإقليم، وأكد سيادته أن الحكومة المركزية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمساعدة المؤسسات في الإقليم على مواجهة موجة الفيضانات الأخيرة، معزياً عائلات ضحايا الفيضانات، وداعياً للمصابين بالشفاء العاجل.

وجرى خلال الاتصال التباحث بالتطورات المختلفة، وسبل تدعيم التعاون بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان على كل المستويات، وبما يضمن مصالح الشعب العراقي بكل مكوناته ويحقق الأمن والاستقرار.

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