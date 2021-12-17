هجوم داعشي يستهدف نقطة أمنية للشرطة في بعقوبة

2021/12/17 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأستهداف نقطة أمنية للشرطة في بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "اثنين من افراد الشرطة اصيبوا بهجوم ارهابي على نقطة مرابطة متقدمة في المزارع شرقي قضاء المقدادية 40كم شمال شرق بعقوبة".

وبين أن "الوضع تحت السيطرة الامنية الأن".

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