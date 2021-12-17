2021/12/17 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، بيانا حول ازمة السيول.

وقالت خلية الإعلام الحكومي في بيان تلقته (بغداد اليوم) انها "تعلن جاهزية المنشآت الحكومية التابعة لوزارة الموارد المائية؛ لاستقبال مياه الأمطار والسيول والموجات الفيضانية وتسليكها للخزن بشكل آمن، جاء ذلك بناء على ما كشفه وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، أثناء الزيارة الميدانية التي أجراها إلى سدة سامراء وناظم الثرثار؛ مُطّلعًا على جاهزية المنشآت المختصة لإمرار السيول والموجات الفيضانية المتوقع ورودها نتيجة الأمطار التي هطلت على الأجزاء الشمالية من البلاد، خصوصا في محافظتي أربيل ونينوى وتسببت بزيادة مناسيب وتصاريف نهرية وحدوث سيول في الوديان المؤدية إلى دجلة".

و بين الحمداني بحسب البيان أن "مياه السيول والأمطار سيتم تحويلها إلى بحيرة الثرثار عن طريق ناظم الثرثار وسدة سامراء؛ لغرض خزنها والاستفادة منها مستقبلا في تعزيز الخزين الاستراتيجي للمياه السطحية والجوفية في البلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان للموارد المائية حول ازمة السيول) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان للموارد المائية حول ازمة السيول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).