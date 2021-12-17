الأزمة نافعة لهذا الغرض.. الديوانية تدعو الموارد المائية لاستثمار السيول بمحافظات الجنوب

2021/12/17 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

دعت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، وزارة الموارد المائية لاستثمار ازمة السيول.

وقال نائب المحافظ، فارس الحمزاوي، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "موجة السيول التي ضربت محافظات اقليم كردستان بالرغم من اسفنا على الضحايا والاضرار التي خلفتها الا ان ذلك مفيد من ناحية اخرى".

وأوضح أن "الجفاف الذي ضرب المحافظات حتى الشمالية سينتهي بهذه الموجات وأن السدود ستمتلئ بكميات كبيرة".

وتابع: "نوجه رسالتنا هذه لوزارة الموارد المائية وندعوها لاستثمار ذلك وهنا سيزيد الخزين المائي وكذلك يجب عليها ان تقوم بزيادة الاطلاقات المائية من السدود وبالتالي تزداد الحصص المائية للمحافظات ونعالج بهذه الحالة مسألة عدم كفاية الحصص المائية وتراجع الزراعة".

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