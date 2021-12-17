جرح ثلاثة عناصر شرطة بهجوم لداعش قرب المقدادية في ديالى

2021/12/17 | 20:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اصيب ثلاثة عناصر شرطة في هجوم لداعش على نقطة امنية شمال شرق بعقوبة .مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان عناصر من داعش هاجمت باسلحة القنص نقطة امنية مرابطة في منطقة / أمام سافر / ضواحي المقدادية شمال شرق بعقوبة اسفر عن جرح ثلاثة من افراد النقطة الامنية .واضاف ان تعزيزات امنية وصلت الى المنطقة لمعالجة الموقف ./انتهى

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