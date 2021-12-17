الكاظمي ومسرور بارزاني يبحثان هاتفياً اجراءات مواجهة الفيضانات الاخيرة في اقليم كردستان/موسع

2021/12/17 | 20:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تلقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وعبّر الكاظمي خلال الاتصال الهاتفي،عن تعازيه ومواساته بوفاة عدد من المواطنين إثر الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، داعياً للمصابين بالشفاء العاجل.وتحدث رئيس حكومة إقليم كردستان عن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإقليم في مواجهة الفيضانات والسيول، ولا سيما في أربيل.وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة الاتحادية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمساعدة المؤسسات في الإقليم على مواجهة موجة الفيضانات الأخيرة.وتباحث الجانبان حول التطورات المختلفة وسبل تدعيم التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على مختلف المستويات بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن مصالح الشعب العراقي بكل مكوناته./انتهى8

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