المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: لقاحا فايزر ومودرنا أفضل من جونسون آند جونسون

2021/12/17 | 20:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها توصياتها بشأن لقاحات كوفيد-19 الخميس، لتوضح أنّها تفضّل أخذ جرعات "مودرنا" و"فايز/بيو إن تيك" على لقاح "جونسون إند جونسون".

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