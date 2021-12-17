2021/12/17 | 20:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب 16، اليوم الجمعة، بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة في تركيا.وأكد مكتب حاكم إسطنبول في تركيا، “القبض على 4 أشخاص وراء الواقعة”.وكثفت السلطات التركية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 22 قتيلا جراء تسمم كحولي في تركيا المركز الخبري الوطني.

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