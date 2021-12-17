"ناد أفضل".. مدرب الجزائر يعلق على فسخ عقد بلايلي مع "قطر"

2021/12/17 | 20:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل نحو 24 ساعة عن انطلاق اللقاء النهائي لكأس العرب في قطر، أكد مدربا كل من الجزائر وتونس أنهما يسعيان لتحقيق اللقب العربي، رغم إجماعهما أن المباراة لن تكون سهلة.

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