الموارد المائية تبعث رسالة اطمئنان بعد موجة السيول

2021/12/17 | 20:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الجمعة، جاهزية المنشآت الحكومية التابعة لوزارة الموارد المائية؛ لاستقبال مياه الأمطار والسيول والموجات الفيضانية وتسليكها للخزن بشكل آمن.

وقالت الخلية في بيان، إن “ذلك جاء بناء على ما كشفه وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، أثناء الزيارة الميدانية التي أجراها إلى سدة سامراء وناظم الثرثار؛ مُطّلعًا على جاهزية المنشآت المختصة لإمرار السيول والموجات الفيضانية المتوقع ورودها نتيجة الأمطار التي هطلت على الأجزاء الشمالية من البلاد، خصوصا في محافظتي أربيل ونينوى وتسببت بزيادة مناسيب وتصاريف نهرية وحدوث سيول في الوديان المؤدية إلى دجلة”.

و بين الحمداني، وفق البيان، أن “مياه السيول والأمطار سيتم تحويلها إلى بحيرة الثرثار عن طريق ناظم الثرثار وسدة سامراء؛ لغرض خزنها والاستفادة منها مستقبلا في تعزيز الخزين الاستراتيجي للمياه السطحية والجوفية في البلاد”.

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