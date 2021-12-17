الثقافة تتراجع عن بيان رسمي بشأن معرض الكتاب

2021/12/17 | 20:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تراجعت وزارة الثقافة عن بيانها الأول، بشأن معرض الكتاب الدولي، والذي تحدثت فيه عن ضرورة إقامة معرض موحد.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه إنه “يود قسم الإعلام في وزارة الثقافة والسياحة والآثار أن يوضح للجمهور الكريم أن البيان الذي صدر بشأن الموقف من معرض الكتاب قد تم حذفه من …

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