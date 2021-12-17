2021/12/17 | 20:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدت وزارة الثقافة، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن بيانها الاخير حول معرض الكتاب، مؤكدة على حذفه لان لايمثل وجه النظر الرسمية.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان”قسم الإعلام في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الثقافة توضح بشأن بيانها الاخير حول معرض الكتاب المركز الخبري الوطني.

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