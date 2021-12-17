2021/12/17 | 20:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت المملكة المتحدة لليوم الثالث على التوالي عددا قياسيا جديدا بإصابات فيروس كورونا وأحصت 93 ألفا و45 إصابة خلال 24 ساعة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة من أكثر الدول تضررا بالوباء، وقد وصل إجمالي عدد الوفيات على أراضيها منذ تفشي الوباء إلى مئة وسبعة وأربعين ألفا وثمان وأربعين حالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تسجل أكثر من 93 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تسجل أكثر من 93 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).