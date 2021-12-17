برلمان كردستان يعلق على أضرار السيول: إهمال أم كارثة طبيعية؟

2021/12/17 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

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الاضرار التي تسببت بها السيول في اربيل ..



هل بسبب الاهمال أم مجرد كارثة طبيعية؟ 🔻رئيس برلمان اقليم كردستان ريواز فائق، من غير المعقول ان تتم عملية توسعة المدينة بشكل عشوائي دون الاخذ بنظر الاعتبار الطبيعة الطوبوغرافية للمدينة، التي عمرها الاف السنين، من خلال تغيير مجری الانهر. 🔻رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، إغلاق مجرى تصريف مياه الأمطار أحد أسباب الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة في ضواحي أربيل، شكلناً لجنة للتحقيق بذلك.🔻نائب رئيس برلمان اقليم كردستان هيمن هورامي، السيول التي اجتاحت اربيل ، ظاهرة طبيعية،لا احد يوظف ماحدث لغایات سياسية.

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