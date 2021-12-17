الكاظمي يتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة كردستان في مواجهة الفيضانات

2021/12/17 | 21:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الجهات الحكومية في إقليم كردستان في مواجهة الفيضانات والسيول الأخيرة.وأجرى الكاظمي بحسب بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز”، نسخة منه اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني.واطمأن الكاظمي خلال الاتصال بحسب البيان على “الإجراءات الحكومية المتخذة في مواجهة موجة …

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