النفط: العراق يستهلك 28 مليون لتر من البنزين يوميا

2021/12/17 | 21:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة، أن العراق يستهلك 28 مليون لتر من البنزين يوميا.وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، في حديث تلفزيوني، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن […]

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