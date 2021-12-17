النفط: العراق يستهلك 28 مليون لتر من البنزين يومياً

2021/12/17 | 21:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة، أن العراق يستهلك 28 مليون لتر من البنزين يوميا.وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، في تصريح لقناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الكميات من البنزين في جميع المحافظات تعطى وفق الحاجة التوزيعية، وأن البلاد تستهلك يومياً 28 مليون لتر من البنزين ولا توجد أي أزمة".وأشار إلى أن "سعر البنزين هو 450 ديناراً وهو متوفر في المحطات الحكومية والأهلية"، مشدداً على أن "الشركة ملزمة بتوفير الخدمة للموازنة من خلال المحطات الحكومية والأهلية".وأضاف طالب، أن "من يطالب بأن تعمل المحطات 24 ساعة من دون مراقبة له غايات أخرى".وكانت وزارة النفط قد نفت زيادة أسعار البنزين مؤكدة أنه لا تغيير في سعر البنزين العادي في عموم المحافظات خصوصاً في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين.

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