تربية كردستان تعلن تعطيل دوام المدارس في المناطق التي اجتاحتها السيول

2021/12/17 | 21:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التربية في كردستان، اليوم الجمعة، تعطيل دوام المدارس في المناطق التي اجتاحتها السيول وإلى إشعار آخر.وذكرت الوزارة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “كل المناطق والمحلات التي أصابت بها السيول والفيضانات المدارس التي تتواجد فيها، تكون عطلة اعتباراً من الغد السبت الى أن ترجع الامور طبيعية”.وأضاف …

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