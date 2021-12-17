توب 5: قتلى في فيضانات إربيل.. وإصابات كورونا قياسية في بريطانيا بسبب أوميكرون

2021/12/17 | 21:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا في فيضانات تسببت فيها الأمطار الغزيرة ليلاً في شمال وشمال شرق العراق، إلى وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية مجدّدًا، في المملكة المتحدة، وسط انتشار متحوّر "أوميكرون"..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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