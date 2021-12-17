2021/12/17 | 21:14 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنان المصري علي الحجار يزور العراق بعد غياب 36 عاما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/17 | 21:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنان المصري علي الحجار يزور العراق بعد غياب 36 عاما) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفنان المصري علي الحجار يزور العراق بعد غياب 36 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).