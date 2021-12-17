اخرج من الرمح ليكتمل دمي . - حسن ابراهيمي

2021/12/17 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_ابراهيمي بالمطلق لا ينجب التاريخ سيفا كجبن يرتاد عكازته الأولى كرطل يقود عنف ضريحالى الفناء .



ليس ديوث كمنجنيق يغار ليس كبؤبؤ العين تشنق الجوارح احتياج الفوضى ما تكدست في السنين .خراب يجثم على عطش غزالة كرؤيا تحلق بحلقي البجع يرتكس كجريدة صعصع غلاء المنايا يعكُش يرتدي سمك طاحونة يرتب س ......





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