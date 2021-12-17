عندما تكون (الدولة) فاعلاً ، ومفعولاً به .. - حمدى عبد العزيز

2021/12/17 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حمدى_عبد_العزيز محمد عثمان اسماعيل الذراع اليمني للرئيس المصري الأسبق أنور السادات وأمين التنظيم السياسي الوحيد للدولة حينذاك (الإتحاد الاشتراكي العربي) ثم محافظ محافظة أسيوط التي شهدت جبالها وزراعاتها في آواخر سبعينيات القرن الماضي ظهور الجماعات الجهادية المسلحة التي وضع بذرتها محمد عثمان اسماعيل بالاتفاق مع الرئيس المصري الأسبق كتب مذكراته بعد أن وصل من العمر مبلغ التقاعد والتذكر وجرد ماصنعت يداه خلال عمر مضي ......





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